Омбудсманът: Деца със СОП учат под 50% от часовете

Деца със специални образователни потребности (СОП) в някои случаи учат с под 50% от учебните часове в основната степен и под 70% в средната степен на образование, което поставя под съмнение възможността учениците да постигнат необходимата общообразователна подготовка, каза омбудсманът Велислава Делчева.

Според Делчева в някои случаи се съобщава дори за натиск върху родителите да подпишат индивидуални учебни планове с минимален брой часове, за да не се “пречи“ на обучението на останалите ученици в класа. Същевременно родителите често се оказват изключени от процеса на индивидуалното образователно планиране.

През годините до институцията са натрупани много жалби от родителите за проблеми с индивидуалните планове на обучение. Те са причината Делчева да подкрепи със становище проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. на Министерството на образованието и науката (МОН). С предложените промени се въвежда минимална рамка за учебния хорариум на учениците със СОП и се ограничава възможността за произволно намаляване на учебните часове.

Омбудсманът смята, че предложените изменения са важна и очаквана стъпка към по-добра защита на правото на образование на учениците със специални образователни потребности. С въвеждането на нова алинея в чл. 21 от наредбата ще се ограничи възможността за “самоволно и субективно“ намаляване на часовете, като се гарантира минимален учебен хорариум.

Промените предвиждат и по-строги условия за изключване на учебни предмети от индивидуалния учебен план, ще се изискват медицински документ, мотивирана препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие и информирано съгласие на родителя. По този начин ще се осигури по-голяма прозрачност и участие на родителите в процеса на индивидуалното образователно планиране, обясниха от пресофиса на омбудсмана.

В становището си Делчева предлага и допълнителни мерки - специализирани обучения за учители за изготвяне на адаптирани учебни програми, методически указания към директорите и системен мониторинг върху прилагането на новите изисквания. / БТА