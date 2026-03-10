4 зодии с повече късмет, след като Юпитер става директен в Рак

На 10 март планетата на късмета и разширението Юпитер приключва ретроградното си движение. Астролозите наричат Юпитер „големият благодетел“, защото той носи изобилие и материален успех, късмет и благоприятни събития, радост и позитивна енергия.

Юпитер е ретрограден от ноември 2025 г. По време на ретроградния период се фокусираме повече върху личното и вътрешното развитие, отколкото върху външните или материалните резултати, дори когато това се случва на подсъзнателно ниво. Ретроградният Юпитер ни помага да работим върху личното си щастие. Ако сте се опитвали да постигнете нещо без конкретна структура или план, този период е моментът да се отдръпнете и да погледнете по-широката картина.

Това не означава загуба, а по-скоро да работите „умно“, като насочвате действията си по най-печелившите и благоприятни линии, които обикновено се използват, когато Юпитер се върне в директно движение.

Добрата новина е, че когато Юпитер най-сетне стане директен на 10 март, животът ще стане значително по-добър за тези 4 астрологични знака, отбелязват западни астролози.

1. Рак

Скъпи Раци, Юпитер е във вашия първи дом, което означава, че ретроградното му движение е оказало влияние лично върху вас, защото първият дом представлява личността. Юпитер в Рак отбелязва значителен 12-годишен цикъл на растеж и повишаване на увереността. Вие сте се фокусирали върху самоусъвършенстване и напредък, а връщането на Юпитер в директно движение изважда наяве най-позитивните ви качества.

След края на ретроградния Юпитер животът ще стане много по-добър, защото ще имате повече възможности за личен успех в различни сфери на живота, като работа, взаимоотношения и здраве. Ще се чувствате по-спокойни, сякаш късметът е на ваша страна, или ще се озовете на правилното място в правилното време, за да се възползвате от нови възможности. Това е вашият момент да блестите и да бъдете себе си.

2. Близнаци

За вас, Близнаци, Юпитер беше ретрограден във втория ви дом, който е домът на парите, финансите и материалните ресурси. След като стане директен, животът ви ще се подобри значително, а възможностите, които сте очаквали, ще започнат да се проявяват. Може да получите повишение или увеличение на доходите и като цяло ще се чувствате по-позитивно относно финансите и способността си да генерирате изобилие.

Тъй като вторият дом също включва самооценката, след края на ретроградния Юпитер ще ви е по-лесно да освободите пречките, които са ви задържали, или да преразгледате начина, по който гледате на себе си, като оцените способностите и качествата си по-позитивно. Вашата увереност се увеличава, което ви помага да се развивате в материалния свят.

