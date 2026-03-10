Пет ирански футболистки поискаха убежище в Австралия

От страх за живота си пет футболистки от националния отбор на Иран поискаха убежище в Австралия. Те в момента са в безопасност и под опеката на полицията, съобщава "Си Ен Ен".

Отборът на Иран участва в Женското азиатско първенство по футбол (AFC Women's Asian Cup), което се провежда в Австралия. Той попадна в центъра вълна от призиви за блокиране на връщането им в страната от страх от преследване от режима в родината им, която е във война със САЩ и Израел.

Опасенията за безопасността на спортистките започнаха, след като отборът запази мълчание по време на националния химн на Иран преди първия си мач от груповата фаза миналата седмица. Мнозина тогава коментираха, че това им действие ще бъде наказано от иранския режим.

Според информация от спортния журналист Раха Пурбакш

най-малко седем от спортистките са напуснали хотела, в който е бил настанен отбора им,

а пет от тях са подали молби за убежище към Австралийската федерална полиция.

Пурбакш, която работи за Iran International TV, заяви пред CNN, че семействата на три от петте националки, които в момента са в безопасност под опеката на полицията, са били заплашвани, а местонахождението на поне две други спортистки е неизвестно, след като и те са напуснали хотела на отбора.

Мехди Тадж - президентът на Иранската футболна федерация, е получил отказ за виза, когато е опитал да пътува до Австралия, за да върне отбора у дома. Поради тази причина е бил заменен от заместник-председателят Фариде Шоджаеи.

В пост в социалната си мрежа Truth Social в понеделник американският президент Доналд Тръмп посочва, че би било „ужасна хуманитарна грешка“, ако Австралия позволи на отбора да се върне в Иран. Той заявява, че

САЩ ще предоставят убежище на иранските спортистки, ако Канбера не го направи

Това се случва след като Вашингтон наложи миналата година ограничения за пътуване само за иранци.

По-късно Тръмп публикува нов пост, в който посочва, че е разговарял с австралийския премиер Антъни Албанезе. Американският президент твърди, че вече „са се погрижили за петте спортистки“, а „останалите вече пътуват“.