Дизелът поскъпва: Превозвачи се притесняват за икономиката

Цените на горивата представляват между 25 и 30% от транспортната услуга. При всяко едно движение на цената на петрола в офиса на всяка компания възникват притеснения и стрес. Всяка една промяна на цените е много мъчителна, което води до загуби за транспортните компании, тъй като фактурирането на тези промени отнема време. Това каза Веселин Стоянов, управител на транспортна фирма, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

„Вчерашната рязка промяна на цената на петрола беше драматична

и повдигна въпроси какви ще са ефектите върху глобалната икономика“, коментира гостът. С вдигането на борсовата цена – цените на колонките веднага се изстрелват в космоса. Основното гориво, които транспортните компании използват, е дизел. Електрификацията все още върви с бавни темпове.

За нас по-важно е какво ще стане с икономиката. Важно е да има нормални вериги на доставки, което в момента е застрашено. Надеждите ни са този конфликт да свърши бързо и да се възстановят нормалните транспортни коридори.

Доставките на петрол в Европа са диверсифицирани и мнението на всички специалисти е, че опасност няма. Според събеседника по-големият въпрос е на каква цена ще се купува този петрол и как това ще се отрази на потребителите, които използват транспортни услуги. Съществуват възможности като възстановяване на част от акциза, които биха помогнали да се намали инфлационния натиск върху бизнеса и потребителите.

„В началото на 2026-та година транспортните компании в България са изправени пред едно основно напрежение, свързано със Зелената сделка и вдигането на пътните такси“, обясни Стоянов.

Друго голямо предизвикателство е липсата на квалифицирана работна ръка.

Броят на шофьорите е с десетки хиляди по-малък от нуждите на индустрията. Разбира се, състоянието на инфраструктурата също продължава да е проблем.

Към момента имаме опити с внасяне на хора от Узбекистан, но за момента успяваме да запълним бройките си с български шофьори. Той допълни, че средната заплата в момента минава 3400 евро нетна заплата.

„Надяваме се войната в Иран да приключи бързо и транспортния бранш да възстанови стандартния си ритъм“, категоричен е гостът.

