efbet открива 60-ата си игрална зала – нова премиум локация в София в кв. Драгалевци

София посреща най-новата дестинация за забавление на бул. „Черни връх“ 222.

На 10 март от 19:00 ч. efbet ще открие своята юбилейна 60-а игрална зала в столицата. Локацията в района на Драгалевци (до ресторант „Келари“) е част от стратегията на компанията за разширяване на присъствието ѝ в страната и внедряване на модерни технологични решения в развлекателния сектор.

Пространството е проектирано като цялостна концепция за съвременно забавление – с фокус върху комфортната среда, висок клас оборудване и комбиниране на игрална зона и букмейкърски пункт на едно място. С откриването ѝ компанията отбелязва поредна стъпка в над 30-годишното си развитие на българския пазар.

Премиум изживяване и последно поколение технологии

Залата на efbet в Драгалевци разполага със съвременни слот машини от водещи международни производители и разнообразие от популярни заглавия с модерна графика и динамика. Стилната атмосфера и професионалното обслужване допълват цялостната среда.

Една дестинация, безброй възможности: Игрална зала и Букмейкърски пункт

Юбилейният обект №60 на efbet е проектиран да бъде водеща локация за забавление, предлагайки богато портфолио от възможности за всеки вкус в модерна и луксозна среда:

● Топ слот машини и прогресивни джакпоти: Последно поколение технологии от водещи производители и вълнуващи мистерии, които гарантират максимално забавление при всяко завъртане.

● Модерен букмейкърски пункт: Специално обособена зона за спортни залози, където феновете могат да следят най-големите световни събития в реално време и да правят своите прогнози на място.

● Електронна рулетка: Модерна и динамична, тя предлага на играчите перфектна комбинация от класическа емоция и иновативен интерфейс.

● Интерактивни терминали и мултигейм системи: Възможност за избор между стотици заглавия на едно място, осигуряващи комфорт и богато разнообразие за ценителите.

Ексклузивна „Двойна оферта“ за откриването

По случай откриването на игралната си зала в Драгалевци efbet подготвя специална промоция за новите си посетители, както и изненади за гостите на събитието. Вечерта ще бъде съпроводена от тематична атмосфера и допълнителни предложения, създадени да отбележат по подобаващ начин 60-тия обект на компанията.

Лидерство и традиции

С над 30-годишен опит на българския пазар, efbet продължава да инвестира в модерни пространства и технологично развитие. Компанията развива широка мрежа от обекти в страната, която към момента включва 57 игрални зали и две казина с живи крупиета – в Кулата и Свиленград. Откриването на 60-тия обект е логична стъпка в утвърждаването на efbet като един от водещите оператори в страната – с фокус върху регулирана среда, сигурност и устойчиво присъствие в сектора.

За повече информация за новата зала на efbet в Драгалевци може да следите в официалните канали на efbet и на сайта на игралните зали на компанията.

Локация: гр. София, бул. „Черни връх“ 222, район Драгалевци (до ресторант „Келари“)

Дата: 10.03.2026 г.

Час: 19:00 ч.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.