Астън Вила разгроми Нотингам и е на финал с Фрайбург

Астън Вила се класира убедително за финала в Лига Европа, след като разгроми Нотингам Форест с 4:0 в реванша от полуфиналите и с общ резултат 4:1 продължава към битката за трофея. В решаващия мач на 20 май в Истанбул тимът ще се изправи срещу Фрайбург.

Двубоят на "Вила Парк“ започна с натиск на домакините, които още в първите минути показаха намерението си да обърнат развоя след загубата в първата среща. Първата сериозна възможност дойде след опасно центриране на Джон Макгин, но защитата на гостите се справи. Малко по-късно Оли Уоткинс бе близо до попадение, но вратарят се намеси.

Логичното се случи в 36-ата минута, когато Емилиано Буендия проби отлично в наказателното поле и подаде на Уоткинс, който отблизо откри резултата. До почивката Вила продължи да доминира, а Форест не отправи нито един точен удар.

След паузата натискът на домакините се засили. В 58-ата минута Буендия реализира дузпа за 2:0, отсъдена след намеса на ВАР за нарушение срещу защитник. Малко след това Джон Макгин пропусна отличен шанс да реши всичко, но ударът му бе спасен.

Решаващият момент дойде в рамките на три минути. В 77-ата Макгин се разписа с прецизен удар по земя след бърза атака, а в 80-ата минута отново той оформи крайното 4:0 с още едно точно изпълнение, с което окончателно подпечата класирането.

До края гостите опитаха да стигнат поне до почетен гол, но вратарят на Вила се намеси уверено, а защитата не допусна изненада.

Фрайбург също се класира за финала в Лига Европа след победа с 3:1 над Брага

в реванша и общ резултат 4:3, като в спора за трофея германският тим ще се изправи срещу Астън Вила в Истанбул.

Двубоят започна по отличен начин за домакините, които още в 6-ата минута получиха числено предимство, след като Марио Доржелес беше изгонен с директен червен картон за нарушение срещу откъсващ се играч. Това предопредели развоя на срещата, като Фрайбург пое инициативата и започна да притиска съперника дълбоко в неговата половина.

Логичното се случи в 19-ата минута, когато Лукаш Кюблер се възползва от неразчетено изчистване в наказателното поле и с известна доза късмет прати топката във вратата за 1:0. Домакините продължиха да диктуват темпото, но до средата на първата част трудно стигаха до чисти положения.

В 41-ата минута обаче Йохан Манзамби реализира един от головете на вечерта, след като с прецизен удар от дистанция удвои аванса на Фрайбург и доближи тима до финала.

В началото на второто полувреме германците продължиха да търсят трети гол и бяха близо до него още в 47-ата минута, когато Винченцо Грифо уцели гредата след хубаво подаване. Последваха още няколко опасни ситуации пред вратата на Брага. Ударите на Манзамби и Гинтер минаха извън целта, както и силна намеса на вратаря Хорничек, който запази интригата.

Решаващият момент дойде в 72-ата минута. След центриране от статично положение Кюблер се извиси над всички и с глава направи резултата 3:0, с което на практика уби интригата в сблъсъка.

Гостите все пак върнаха едно попадение в 79-ата минута чрез Пау Виктор, който се разписа с глава след добро центриране, но силите им не стигнаха за нещо повече. В последните минути Брага опита да упражни натиск, но защитата на Фрайбург се справи стабилно.

До края на срещата домакините пропуснаха още няколко възможности да увеличат преднината си, включително опасни удари на Грифо и Бесте, но резултатът остана непроменен.