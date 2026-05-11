Феновете на ЦСКА грабят билети за финала за купата, сектор Г е изкупен

Двубоят срещу Локомотив ще се играе на 20 май

11.05.2026 | 14:05 ч.
Снимка: БГНЕС

Феновете на ЦСКА изкупиха всички билети за сектор "Г" за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Това се случи по-малко от два часа след пускането на талоните в продажба. 

Двубоят ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Професионалната футболна лига пусна тази сутрин билетите в системата на Eventim.bg за сектор Б (за привърженици на Локомотив Пловдив) - блокове 19, 20 и 21 и за сектор Г (за привърженици на ЦСКА) - блокове 37, 38, 39, 40, 41 и 42, като справка в сайта на eventim показва, че билетите за сектор Г вече са изчерпани.

Продажбата на билети за останалите сектори и блокове, включително и зони „Лъвчета“, ще стартира след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача.

 

