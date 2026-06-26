Мондиал 2026: Код Д’Ивоар за първи път прескача групите

Код Д’Ивоар победи Кюрасао с 2:0 в мач от група Е на Мондиал 2026 и завърши на втора позиция в подреждането, с което си гарантира място в елиминациите.

На стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия африканците започнаха по-активно и бърз гол в 7-ата минута поведоха чрез Николо Пепе. Асистенцията бе на младата звезда на световния футбол Ян Диоманде.

След подновяването на играта в 64-ата минута

Пепе се измъкна от защитата и с диагонален удар прати топката в мрежата зад Елой Роом.

"Горди и щастливи сме от постигнатото. - Това заяви селекционерът на Кот д`Ивоар Емерс Фае, след като тима му се класира за плейофите на Световното първенство в Северна Америка. - Първото, което ми идва на ум е – гордост. Знаехме, че можем да го направим, знаехме, че ще е трудно. Направихме го. В добавка към това завършихме втори в групата. Вече гледаме още по-далеч. Сега ще си починем добре преди следващия ни мач. Кот д`Ивоар напълно си заслужи този успех. Днес можем да празнуваме“.

На 1/16-финалите на турнира тимът на Кот д`Ивоар срещу втория в група "I“ (б.р. Франция или Норвегия). Мачът ена 30 юни в Арлингтън. Африканският тим ще играе за първи път в плейоф на световно първенство.