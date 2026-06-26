Мондиал 2026: Нидерландия мина леко през Тунис

Нидерландия мина леко през Тунис - 3:1 и завърши на първото място в група F. Срещата в Канзас Сити започна кошмарно за Тунис. Още в третата минута объркване на Скири доведе до автогол и Нидерландия поведе с 1:0.

Вторият шок за тунизийците дойде четири минути по-късно, когато Върджил ван Дайк демонстрира страхотен поглед върху играта, за да намери Брайън Броби в наказателното поле, който прецизно вкара за 2:0.

През цялото първо полувреме тимът на Нидерландия доминираше.

Във втората част тимът на Тунис получи шанс да върне един гол. В 54-та минута Хазем Мастури надскочи холандските защитници при центриране от корнер и заби с глава топката в долния ляв ъгъл зад Барт Вербруген, който нямаше шанс да реагира.

На Нидерландия не й отне много време да се окопити от вкарания гол и след центриране Ван Хеке насочи топката с глава към мрежата на Тунис, защитник се опита да я избие също с глава, но само я довкара във вратата за финалния резултат 1:3.

Холандците не са губили мач от Световното първенство по футбол в редовното време, откакто Испания ги победи с 1:0 на финала през 2010 г. Оттогава те са записали девет победи и пет равенства в 14 мача – най-дългата им серия без загуба в историята им на турнира.