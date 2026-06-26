Мондиал 2026: Ясни са вече четири двойки от 1/16-финалите

Четири двойки от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка са вече ясни.

На 28 юни от 22:00 в Калифорния един срещу друг се изправят тимовете на Южна Африка и Канада.

На 30 юни от 04:00 часа българско време в Монтерей, Мексико излизат тимовете на Нидерландия и Мароко.

Победителите от двойките Южна Африка/Канада и Нидерландия/Мароко ще играят на 1/8-финалите, като мачът е на 4 юли в Хюстън от 20:00 часа българско време.

На 2 юли от 03:00 часа българско време в Санта Клара се срещат отборите на Съединените щати и Босна и Херцеговина.

На 29 юни от 20:00 часа в Хюстън пък ще се срещнат Бразилия и Япония.