BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 21

Мондиал 2026: Ясни са вече четири двойки от 1/16-финалите

Японците прескочиха, но отиват на Бразилия

26.06.2026 | 07:10 ч. 1
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Четири двойки от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка са вече ясни. 

На 28 юни от 22:00 в Калифорния един срещу друг се изправят тимовете на Южна Африка и Канада.

На 30 юни от 04:00 часа българско време в Монтерей, Мексико излизат тимовете на Нидерландия и Мароко.

Победителите от двойките Южна Африка/Канада и Нидерландия/Мароко ще играят на 1/8-финалите, като мачът е на  4 юли в Хюстън от 20:00 часа българско време.

На 2 юли от 03:00 часа българско време в Санта Клара се срещат отборите на Съединените щати и Босна и Херцеговина.

На 29 юни от 20:00 часа в Хюстън пък ще се срещнат Бразилия и Япония.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

мондиал двойки 1/16-финалите бразилия
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem