Кристиано Роналдо разкри трогателния начин, по който винаги носи децата си със себе си

За милиони фенове по света Кристиано Роналдо е символ на успеха, дисциплината и непрекъснатото преследване на нови рекорди. През годините португалската суперзвезда изгради кариера, която малцина могат да достигнат, превръщайки се в един от най-великите футболисти в историята. Но зад блясъка на трофеите и головете стои друга, не по-малко важна роля – тази на отдаден баща и семеен човек.

Макар че винаги е бил воден от желанието да побеждава, Роналдо неведнъж е признавал, че най-голямото му постижение не е на футболния терен. За него истинската стойност на успеха се измерва с времето, прекарано с най-близките му хора, и с любовта, която получава от семейството си. Именно децата му са тези, които му дават сили да продължава напред дори след повече от две десетилетия на върха на световния футбол.

Независимо дали играе пред десетки хиляди зрители или преследва поредния рекорд, Кристиано Роналдо намира начин да държи семейството си близо до сърцето си. А един негов специален и много личен ритуал показва, че за футболната легенда връзката с петте му деца е далеч по-ценна от всяка титла, индивидуално отличие или историческо постижение. Именно този жест трогна феновете и разкри още една страна от характера на португалеца.

41-годишният португалец най-накрая се „отпуши“ и вкара първите си два гола на тазгодишното Световно първенство. Радостта за Роналдо и феновете му дойде в мача срещу Узбекистан, където отборът на Португалия победи по категоричен начин с 5:0. Два от головете вкара именно капитанът на иберийците, с което за кратко заглуши критиците си. Роналдо е само на 25 гола от кота 1000, като ще се опита да помогне максимално на своите съотборници и най-накрая да спечели единствения трофей, който липсва в колекцията му.

Но освен с головете си, Кристиано впечатли и трогна своите фенове с нещо друго. Футболистът е известен с отдадеността към семейството си, но този път я показа по интересен начин. Многодетният татко е поставил имената на петте си деца върху бутонките си, за да му дават сила, вдъхновение и да му носят късмет.

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Източник: Tialoto.bg