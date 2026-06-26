Фабиан Лорито срещу Давид Сабо-Тот в Grand Prix битка за титлата до 85 кг

В битка от първия кръг на турнира SENSHI Grand Prix до 85 кг ще се изправят младите, но с натрупан опит на международната сцена, бойци - Фабиан Лорито (Италия) и Давид Сабо-Тот (Унгария). На 11 юли двамата перспективни бойци ще се включат в елиминационната надпревара на плажната арена до ресторант “Море“ в к.к. “Св. Св. Константин и Елена“, а победителят ще направи първата крачка към шампионския трофей. За да триумфира в турнира, шампионът на дивизията ще трябва да запише три последователни победи в рамките на една вечер.

26-годишният италианец Фабиан Лорито е познат на родната публика, тъй като има два мача на ринга на SENSHI с една победа и една загуба. Лорито е действащ европейски шампион на WAKO Pro K-1 за 2025 г., световен шампион на WAKO Pro Low Kick за 2024 г. и европейски шампион на WKU за 2024 г. След натрупания опит във веригата той ще търси силно представяне и място сред претендентите за Grand Prix титлата до 85 г.

Негов съперник ще бъде 25-годишният унгарец Давид Сабо-Тот, който ще направи дебют на ринга на SENSHI, но е със завидна биография и няколко титли. Той е европейски шампион за аматьори на ISKA за 2025 г., световен шампион за аматьори на XFC за 2024 г. и носител на Световната купа на WAKO за 2024 г. Унгарецът влиза в турнира с амбицията още при първото си участие да се утвърди като един от най-силните бойци в средна категория.

Срещата противопоставя двама бойци от ново поколение, които разчитат на различен боен опит, но споделят еднаква цел – да започнат победоносно участието си в SENSHI 32 Grand Prix. За Сабо-Тот това е възможност да направи впечатляващ дебют, а за Лорито – да затвърди позициите си във веригата и да продължи похода към шампионския пояс.

Международната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix ще събере 16 бойци от 13 държави на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена във Варна. Тя ще представи професионален кикбокс на световно ниво и зрелищни битки за шампионската титла на SENSHI Grand Prix в средна категория.

Билетите за бойното шоу са в продажба в мрежата на Eventim.bg, а феновете могат да запазят своите места край ринга и да станат част от едно от най-очакваните бойни събития на лятото.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.