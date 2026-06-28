Модрич изведе Хърватия до второ място в групата ѝ на Мондиал 2026

Хърватия победи с 2:1 Гана в третия решителен мач от Група L на Световното първенство и се класира на второ място. "Ватрените" станаха първия отбор, който вкара гол на коравия африкански отбор и в крайна сметка и да спечели.

Така Хърватия завършва с 6 точки на второто място. Англия е първа с актив от 7 точки. Гана финишира на 3-ата позиция с 4 пункта, а Панама с 0 точки на дъното.

На 1/16-финалите хърватите ще се изправят срещу Португалия. Гана пък ще играе с Колумбия, пишат от Gol.bg.

Със спечелената победа Хърватия удължи серията си без загуба срещу африкански противник на световни финалите до пет двубоя (4 победи, 1 равенство). Петър Сучич и Никола Влашич реализираха за хърватския състав, съответно в 31-ата и 83-ата минута, докато за Гана Дерик Лукасен бе точен в 73-ата минута.

Двата отбора се изправиха един срещу друг във Филаделфия, знаейки, че равенството устройва и двете страни в този последен сблъсък от групата, тъй като тимът на Гана вече си беше осигурил място в следващия етап на турнира, а футболистите на селекционера Златко Далич бяха наясно, че 1 точка ще им донесе класиране сред осемте най-добри трети отбори.

Затова и началото на мача бе предпазливо, а Никола Влашич пропусна първата по-изгодна възможност, стреляйки от далечна дистанция, след което Марин Понграчич прати топката над вратата след свободен удар на Лука Модрич.

Хърватия поведе в 31-ата минута, когато Матео Ковачич подаде към Петър Сучич, който реализира за 1:0 с превъзходен удар от далечно разстояние. Антоан Семеньо беше близо до възстановяване на равенството в 40-ата минута, но стреля покрай вратата.

Гана все пак стигна до равенство в 73-ата минута, но изчака дълга проверка от системата за видеоарбитраж-ВАР за потенциална засада, след като Дерик Лукасен вкара за 1:1.

"Ватрените" обаче възстановиха преднината си десет минути по-късно, когато Никола Влашич засече корнер на Модрич и с глава оформи крайното 2:1.