ЦСКА се промъкна до плейоф на ЛЕ след загуба с 1:3 от Макаби Тел Авив

ЦСКА стигна с късмет до плейофа на Лига Европа след загуба с 1:3 от Макаби Тел Авив на стадион "Васил Левски". Благодарение на победата с 3:0 в първия мач и общ резултат 4:3, "червените" ще срещнат ОФИ Крит в мач за влизане в групите на ЛЕ. ЦСКА вече си гарантира мачове в груповата фаза на на Лигата на конференциите.

Гостите започнаха по-настъпателно и още в 7-та минута можеха да поведат. Съдията Даниел Шлагер свири дузпа за тях, която след това след намесата на ВАР беше отменена. Стефано Сенси върна топката към Жан-Филип Гбамен, който след това не отигра достатъчно убедително една топка и това позволи на Елио Варела да му я отнеме. Нападателят на Макаби след това падна в наказателното поле, а Шлагер се хвана и свири дузпа за гостите. Повторенията ясно показаха, че няма съприкосновение между Гбамен и Варела, а реферът от Германия отмени дузпата.

ЦСКА бе много близо до това да поведе в резултата в 11-ата минута. Годой получи топката, а след това напредна и отправи много опасен удар от границата на наказателното поле, но топката срещна левия страничен стълб на вратата на Офек Мелика.

Отговорът на гостите бе светкавичен и много по-ефективен. Минута по-късно Ошер Давида центрира остро отдясно в наказателното поле на ЦСКА, където Бруно Жордао изпусна Дор Перец, който отблизо не остави никакви шансове на Фьодор Лапоухов.

Макаби създаде нова опасност пред вратата на ЦСКА в 20-ата минута. Рой Ревиво центрира към Ошер Давида, който стреля с глава, но заби топката в терена, а тя след това премина над напречната греда на вратата на Лапоухов и излезе в аут.

Превъзходството на Макаби се изрази още веднъж в 34-ата минута. Елио Варела овладя топката, а след това стреля от границата на наказателното поле, след което топката срещна десния страничен стълб на вратата на Лапоухов. В даденото продължение на първата част гостите имаха шанс да вкарат и втори гол след пряк свободен удар, но топката мина на сантиметри от гредата.

Втората част започна с размяна на опасни атаки, а в 50-ата минута Йоанис Питас овладя и отправи удар от чудесна позиция, но много слабо и Офек Мелика улови без проблеми.

В 55-ата минута Джеймс Ето'о пусна извеждащ пас към Годой, който излезе сам срещу Мелика, но не успя да се възползва от ситуацията и резултатът остана непроменен

Макаби вкара втори гол чрез Естер Соклер, който засече с глава центриране отдясно.

Натискът на израелците и в 65-ата минута Рой Ревиво можеше да отбележи след ъглов удар, но топката излезе в аут.

Само минута по-късно обаче стадионът изригна след грешка в израелската защита - Ето'о подаде към Стефано Сенси, който намали резултата на 1:2.

Вместо "червените" да успокоят мача, само след две минути получиха нелеп гол. Варела центрира топката, която се отклони от Пастор, а Лапоухов допусна елементарно топката в мрежата.

До края на мача така и нямаше сериозни положения за гол.