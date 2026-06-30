Драма в Монтерей: Нидерландия каза сбогом на Мондиала

Втори от фаворитите напусна безславно Мондиала тази нощ. След истинска драма с дузпи Мароко сломи Нидерландия и се класира на 1/8-финалите на световното първенство.

Коди Гакпо излезе на терена броени дни, след като се прости с нероден син, починал при бременстта на съпругата му, и

откри резултата срещу африканския шампион,

поразявайки целта в 72-ата минута.

С този си гол той вече разделя втората позиция (заедно с Робин ван Перси) във вечната ранглиста на Нидерландия за попадения на световни и европейски първенства. Пред тях е само Денис Бергкапмп с 10.

Но когато привържениците на Нидерландия отброяваха последните минути, бранителят на лондонския Фулъм Иса Диоп се извиси в наказателното поле и с майсторски удар с глава - негов първи гол за Атласките лъвове, изравни - 1:1. И дойдоха продълженията,в които до нов гол не се стигна, а това означаваше дузпи във втори пореден 1/16-финал - след загубата на Германия от Парагвай

11-метровите удари предложиха нова драма.

Халфът на Рома Нийл Ел Айнауи стреля в напречната греда при първата мароканска дузпа, а веднага след него и Джъстин Клуйверт разтресе левия стълб. Последваха пропуски Куинтън Мадуро и Ашраф Хакими, а при петата дузпа мароканският вратар Боно спаси удар на Крисенсио Съмървил.

Накрая Исмаел Сайбари, играещ не другаде, а в Нидерландия (в ПСВ), бе точен и сложи точка на инфарктния мач.

На 1/8-финалите Мароко ще се изправи срещу Канада. Двубоят ще се играе на 4 юли в Хюстън.