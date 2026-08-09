Главата на римокатолическата църква папа Лъв XIV отново призова за край на войната в Украйна. Папата заяви, че невинни хора биват убити и ранявани не само в Украйна, но и в Русия и на това трябва да се сложи край.

"Трагичните случаи се множат, което води до все по-голям брой цивилни жертви, включително деца", заяви папата пред вярващите, събрали се за неделната молитва "Ангел господен”, каза светият отец, цитиран от “Ройтерс”.

"Отново отправям сърдечен призив за спазване на международното хуманитарно право и за прекратяване на атаките срещу цивилни от двете страни", добави папата.

По информация на ООН в рамките на продължаващата вече почти четири години и половина война са били убити повече от 16 000 цивилни, като преобладаващото мнозинство от тях са украинци.

Службата на ООН по правата на човека съобщи през юли, че през първата половина на годината броят на ранените и убитите цивилни в Украйна се е увеличил с повече от една трета, което се дължи на нарастващия брой атаки с дронове. / БТА