Пътят край Приморско е кошмарен, гражданите призовават за ремонт

Километрично задръстване се образува на изхода на Приморско този следобед. Здравко Василев алармира, че заради липса на инвестиции и адекватни действия за инфраструктурата на юг от Созопол в активния летен сезон непрекъснато се стига до транспортен колапс.

Поради затваряне на участъка между селата Ясна поляна и Ново Паничарево целият трафик преминава по един маршрут, по който пътуването се удължава с часове, а при кризисна ситуация или бедствие е невъзможно да бъде осигурена помощ.

В последните години гражданите излизат на протести с призив за ремонт и изграждане на четирилентово трасе, съобщава Bulgaria ON AIR.

"Господа управляващи, за пореден път призив - направете всичко възможно този кошмар да спре", апелира Василев.

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