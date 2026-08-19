Хулио Веласкес: Всички вярваме, че можем да отстраним гърците

Левски изигра равностоен мач с АЕК и всички в отбора вярват, че могат да отстранят гърците, заяви старши треньорът Хулио Веласкес

Левски изигра равностоен мач с АЕК Атина и всички в клуба са уверени, че могат да отстранят гърците в реванша от Шампионската лига по футбол след една седмица, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес след равенството 0:0 на стадион "Васил Левски".

"Мачът беше равностоен. За мен Левски игра добре. Беше важно да задържим нашата идентичност, нашата игра. Според мен успяхме да го направим от първата минута. Имахме идея как да играем, доминирахме в големи периоди, покривахме пространствата и на моменти диктувахме двубоя", каза той за Макс Спорт 3.

"Понякога

последният пас или решаващият удар липсваха,

но като цяло изглеждахме добре. През първото полувреме го нямаше решаващото движение в последните метри. Адаптирахме се добре през втората част и стана равностоен двубой. Всичко е възможно и е важно, че опознахме по-добре съперника. Имаме страхотен потенциал, отдадени сме и го показвахме от първата до последната минута", продължи Веласкес.

"Важно е във втория мач да излезем отново мобилизирани и да уловим решаващия момент. За нас е едно и също дали сме на "Васил Левски", или на "Камп Ноу". Опитваме да играем нашата игра и да спечелим. Когато го правим, нещата се получават все по-добре. Не ни е първи мач в този турнир, вече играхме със силни отбори и пак сме гостували в реванша. Това няма значение. Важното е да знаем, че имаме капацитета да се противопоставим с нашата игра", завърши Веласкес.