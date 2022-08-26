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Нинова оглави две листи на БСП, кои са "червените" водачи на вота?

Левицата залага на стари познати имена
26 авг 2022 11:03, Камелия Цветанова
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Нинова оглави две листи на БСП, кои са "червените" водачи на вота?
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Националният съвет на БСП одобри водачите на листите си на предстоящите избори.

Лидерът на партията Корнелия Нинова ще води две от тях.

01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова
02 МИР Бургас - Петър Кънев
03 МИР Варна - Борислав Гуцанов
04 МИР Велико Търново - Явор Божанков
05 МИР Видин - Филип Попов
06 МИР Враца - Атанас Зафиров
07 МИР Габрово - Валери Митов
08 МИР Добрич - Мая Димитрова
09 МИР Кърджали - проф. Георги Михайлов
10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков
11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова
12 МИР Монтана - Ирена Анастасова
13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев
14 МИР Перник - Александър Симов
15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев
16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин
17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева
18 МИР Разград - Добрин Добрев
19 МИР Русе - Иван Иванов
20 МИР Силистра - Момчил Неков
21 МИР Сливен - Деян Дечев
22 МИР Смолян - Емил Хумчев
23 МИР София - Христо Проданов
24 МИР София - Георги Свиленски
25 МИР София -  Корнелия Нинова
26 МИР София-област - Иван Ченчев
27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков
28 МИР Търговище - Светослав Стефанов
29 МИР Хасково - Смиляна Нитова – Кръстева
30 МИР Шумен - Иван Иванов
31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 9 минути
Всичките от този списък да отиват в Русия, там ще са по-полезни.
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До 1 преди 17 минути
Е дала ви е в селото едни 60 Хил.общо.Утре като си сложи едно кметче там във вашето село,ще си прибере 6 млн..лева.
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Анонимен преди 18 минути
БСП не са интересни. Важното е ГЕРБ-СДС да нямат 4%.
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Анонимен преди 20 минути
По-добре БСП, отколкото ГЕРБ.
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Папо преди 21 минути
Гуцана кво стана прибра ли застраховката от изгорелия си бар на плажа ,дето уж случайно стана.
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анонимен преди 31 минути
променети си речника, пишете като през 90 те годиниа и мисленето, нещо сте в забавяне
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Анонимен преди 53 минути
най-добре БСП електората да се гласува единно с преференция, за по-следващ в листата, че няма отърване.
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To6 преди 1 час
ГОЛЯМО ПЛЮЕНЕ БЕ ХОРА ! КАКВО ИСКАТЕ ГЕРБЕРИТЕ КАКВИ СА ! НАЛИ АКО НЕ БЯХА БСП ПЕНСИОНЕЛИТЕ ЩЯХА ДА .................. ,АМИ ХОРАТА С ПРОБЛЕМИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ, МЛАДИТЕ ХОРА, УЧЕНИЦИТЕ !!! КЪФ ВИ Е ПРОБЛЕМА !2 ГЛАСУВАЙТЕ СИ ЗА БОКО И ТОЛКУЗ .................. АЙ ................
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до 1 преди 1 час
Кажи кое ти е селото, да не стъпвам там.
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Анонимен преди 1 час
Имайки предвид трагикомедията, която се разиграва в БСП откакто Нинова е начело, няма да с учудя, ако не влезе в парламента с каквито и да е листи. Аман от тая вече.
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Анонимен преди 1 час
БСП - най-дясната партия в парламента след 1989 година.
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МЮМЮН преди 1 час
ЕДНИ И СЪЩИ НЕ НАЯДОХА СЕ ТЕЗИ КОМУНИСТИ 30 ГОДИНИ. ДА ПОМОЛИМ ДОБРИЯ ГОСПОД И 4% ДА НЕ ХВАНАТ! ДА СЕ ВИДИ НАЙ-НАКРАЯ МНОГОСТРАДАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД БЕЗ КОМУНИСТИ В ПАРЛАМЕНТА. ВСЕОБЩА РАДОСТ ДА НАСТАНЕ! АМИН!
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Бай Пешо преди 1 час
Това е листа на най-големите престъпници срещу България, нали?
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Анонимен преди 1 час
Да се подсигури, че при всички положения ще е в парламента и папането няма да отиде на стоп-пауза. Че този път БСП едва ще прехвърли 5% и ако не си начело на листа, а най-добре-2 не е много сигурно да си вътре.
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баба мара преди 1 час
с тези водачи няма да прескочите 4 процента това е пълен позор едни и същипо колко мандата изкараха това не е партия а котило от икон клубове по интереси
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Анонимен преди 1 час
Браво! САМО БСП! Цялото ми село за тях ще гласува! Нинова посети моето родно село, на всеки пенсионер даде помощ от 350 лв. А то е с население от 180 души, предимно възрастни хора. Ще гласуват за нея! Да помагаш на стар човек е ГОСПОДНЕ БЛАЖЕНО!
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