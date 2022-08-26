Нинова оглави две листи на БСП, кои са "червените" водачи на вота?

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Националният съвет на БСП одобри водачите на листите си на предстоящите избори.
Лидерът на партията Корнелия Нинова ще води две от тях.
01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова
02 МИР Бургас - Петър Кънев
03 МИР Варна - Борислав Гуцанов
04 МИР Велико Търново - Явор Божанков
05 МИР Видин - Филип Попов
06 МИР Враца - Атанас Зафиров
07 МИР Габрово - Валери Митов
08 МИР Добрич - Мая Димитрова
09 МИР Кърджали - проф. Георги Михайлов
10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков
11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова
12 МИР Монтана - Ирена Анастасова
13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев
14 МИР Перник - Александър Симов
15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев
16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин
17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева
18 МИР Разград - Добрин Добрев
19 МИР Русе - Иван Иванов
20 МИР Силистра - Момчил Неков
21 МИР Сливен - Деян Дечев
22 МИР Смолян - Емил Хумчев
23 МИР София - Христо Проданов
24 МИР София - Георги Свиленски
25 МИР София - Корнелия Нинова
26 МИР София-област - Иван Ченчев
27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков
28 МИР Търговище - Светослав Стефанов
29 МИР Хасково - Смиляна Нитова – Кръстева
30 МИР Шумен - Иван Иванов
31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин