Защо евтините оръжия променят правилата на съвременната война?

Войната на Русия срещу Украйна показа на Запада колко ценно е евтиното оръжие в една мъчителна, продължителна битка. Но стойността на тези оръжия не е само в цената им, каза бивш служител от Кралските военновъздушни сили на Обединеното кралство, пише BI.

Борбата на Украйна срещу руската инвазия показа на западните военни стойността на евтиното оръжие в мащабен конфликт и предимствата надхвърлят цената.

Евтините оръжия имат значение, защото те дават възможност за маса. Тази маса позволява на военните да поемат загуби, да надвиват отбраната и други.

„Не се стремим към маса, защото е евтино“, каза пенсионираният маршал от авиацията Грег Багуел, който е прекарал 36 години в Британските кралски военновъздушни сили и е бил директор на съвместните военни действия. Колкото по-евтино е, толкова по-добре, каза той, но привлекателността на масовото оръжие „не е само защото е евтино“. Има оперативни ефекти.

Масата позволява провали, загуби и неефективни резултати. Представете си евтини квадрокоптерни дронове, каквито Украйна използва за атаки срещу войски и танкове. Много от тях никога не достигат целта си.

Евтиното оръжие често е по-малко ефективно, което означава, че е необходимо повече, за да се свърши работата, въпреки че все още е значително по-евтино от някои по-висококачествени възможности. Хиляди от тези оръжия могат да бъдат придобити за цената само на шепа изящни системи.

Истинската стойност на тази маса от евтини оръжия е, че тя позволява на военните да преодолеят вражеската отбрана.

В продължение на десетилетия Западът силно приоритизираше по-малки количества усъвършенствани, но скъпи системи, построени за прецизност, а не за масово производство.

Но опитът на Украйна срещу Русия наложи преосмисляне.

В този конфликт и двете държави изчерпват запасите си от оръжия в битка, която се определя от широкото използване на по-евтини оръжия като дронове.

Троелс Лунд Поулсен, датският министър на отбраната, заяви преди това пред Business Insider, че „един от уроците“ от войната в Украйна е, че Западът се нуждае от много по-големи количества евтини оръжия, за да отговори на изискванията на мащабна война с висока интензивност.

Лидерите в украинската отбранителна индустрия правят подобни наблюдения от опита на страната си.

Сергий Гончаров, изпълнителен директор на Националната асоциация на украинската отбранителна индустрия, която представлява около 100 украински компании, заяви преди това пред BI, че дългогодишният фокус на Запада върху по-малък брой изискани системи би бил грешен подход, ако се окаже в продължителен конфликт.

„Не са ви необходими 10 артилерийски установки Archers от Швеция, които вероятно са едни от най-добрите артилерийски системи в света“, каза той, визирайки артилерийската система, произведена от BAE Systems, която Швеция даде на Украйна. Вместо това са ви необходими 200 евтини гаубици, като например „Богдана“, която Украйна произвежда.