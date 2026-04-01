Обратно броене за „Артемис II“: Полетът до Луната може да е днес

НАСА започна обратното броене до началото на нова ера в космическите изследвания на човечеството – първата пилотирана мисия около Луната от повече от половин век: „Артемис II“.
Първият възможен старт е днес, като прозорецът за излитане продължава до 6 април.
Астронавтите ще излетят от Космическия център „Кенеди“ в Кейп Канаверал, Флорида.
Мисията ще продължи 10 дни. Апаратът няма да каца на Луната. Задачата е да обиколи около нейната орбита и да се върне на Земята.
Целта е да бъдат тествани системите в подготовка за бъдещо кацане през 2028 година.
„Артемис II“ е част от по-широката програма на НАСА, която цели устойчиво присъствие на хора на Луната и подготовка за бъдещи мисии до Марс. Космическият кораб „Орион“, с който ще летят астронавтите, е проектиран да издържа на екстремни условия в дълбокия космос и да осигури безопасното им завръщане.
Ракетата-носител Space Launch System е най-мощната, създавана някога от агенцията, и ще изведе екипажа извън околоземна орбита за първи път от ерата на „Аполо“.
Освен технологичен тест, мисията има и символично значение – тя бележи завръщането на човека към Луната след десетилетия прекъсване. Очаква се събраните данни да бъдат ключови за планирането на първото ново кацане на лунната повърхност.