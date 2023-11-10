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Стотици изпратиха проф. Ивайло Дичев в последния му път

Сред тях бе и бившият премиер Филип Димитров
10 ное 2023 12:29, Александър Попов
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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Стотици близки, приятели и колеги си взеха последно сбогом с проф. Ивайло Дичев в църквата "Св. Седмочисленици" в София. Сред тях бяха доц. Гого Лозанов, социологът Андрей Райчев, бившият премиер Филип Димитров.

Професорът по културна антропология почина на 6 ноември.
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До последно той беше преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", преподава във Франция и САЩ. Колумнист за различни издания. Освен културен културен антрополог, той бе също писател и активен есеист, като публикува в български и европейски издания.

Носител е на наградите за есеистика "Паница", "Черноризец Храбър" и "Димитър Пешев".

Последните му изследователски интереси са в областта на гражданството, миграцията и антропологията на пространството.

По публикацията работи: Александър Попов

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След Есенният Бустер преди 1 минута
тоя даже и свещената за неговата клика дата 10 Ноември - не я дочака!
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Сата НАТО преди 2 минути
Доста жалка пасмина го изпраща...
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КОВИД-Ваксините преди 5 минути
Забавят, но НЕ Забравят! Изповядващите ЮдеюМасотСемитизъмът ще платят най-висока цева за Глупостта си!!
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Новичок от Путин преди 7 минути
Демонстративно - днес отвариха църквата на антихриста
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Анонимен преди 12 минути
От какво е умрял
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Анонимен преди 14 минути
Да си беше мил ръцете по-добре след здрависване със религиозни. Приятен престой в ада.
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