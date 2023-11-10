Стотици изпратиха проф. Ивайло Дичев в последния му път

По публикацията работи: Александър Попов
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Стотици близки, приятели и колеги си взеха последно сбогом с проф. Ивайло Дичев в църквата "Св. Седмочисленици" в София. Сред тях бяха доц. Гого Лозанов, социологът Андрей Райчев, бившият премиер Филип Димитров.
Професорът по културна антропология почина на 6 ноември.
До последно той беше преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", преподава във Франция и САЩ. Колумнист за различни издания. Освен културен културен антрополог, той бе също писател и активен есеист, като публикува в български и европейски издания.
Носител е на наградите за есеистика "Паница", "Черноризец Храбър" и "Димитър Пешев".
Последните му изследователски интереси са в областта на гражданството, миграцията и антропологията на пространството.