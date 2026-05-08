Защо Зеленски мълчи за най-големия корупционен скандал в редиците си?

Що се отнася до най-големия корупционен скандал в Украйна, президентът Володимир Зеленски предпочита да мълчи.

Последните изтичания на информация, публикувани от журналисти и законодатели през последната седмица, показват, че най-големият корупционен скандал, засягащ вътрешния кръг на Зеленски, се е разширил отвъд енергийния сектор.

Сега се съобщава, че той е замесен в банковата и отбранителната промишленост, като вниманието е насочено и към строителството на четири луксозни жилища близо до Киев. Мъж на име "Вова“, съкратена форма на Володимир, е споменат накратко като замесен.

В рамките на една година скандалът доведе до повдигане на обвинения на девет души, а трима министри – заместник министър-председател, както и министри на енергетиката и правосъдието – загубиха работата си в резултат на замесеност в това, което антикорупционните органи определят като схема за 100 милиона долара.

Началникът на кабинета на Зеленски, Андрей Ермак, вторият най-влиятелен човек в страната за известно време, също загуби работата си след обиски от Националното бюро за борба с корупцията.

Президентът омаловажава скандала?

Президентът и редица висши служители омаловажават скандала от самото начало, като критиците казват, че бързият новинарски цикъл дава надежда на президента, че може да устои на бурята.

"Мисля, че (правителството) се страхува от две неща. Първо, ако започнат да го отричат, всички ще предположат, че наистина се е случило. Второ, може да има нещо, което не знаем, и те се страхуват, че то ще стане публично достояние, което би нанесло сериозен удар на имиджа на правителството“, казва политическият анализатор Игор Рейтерович.

Когато корупционният скандал започна да се разгръща през ноември, президентът тихомълком наложи санкции на бившия си бизнес партньор и предполагаем лидер - Тимур Миндич - и бизнесмена Александър Цукерман, и двамата от които бяха избягали от Украйна, преди да бъдат обвинени.

На въпрос за това, Зеленски прехвърли отговорността на премиера Юлия Свириденко да се справи с последствията, поредица от действия, които той повтори след новите разкрития.

Президентът също така настоя за приватизация на държавната банка, спомената в записите, без да посочи причините за решението си.

Тогава скандалът бързо беше засенчен от публикуването на подкрепен от САЩ мирен план от 28 точки, който ефективно обедини страната около Зеленски.

В обръщението си президентът определи настояваните от САЩ мирни преговори като „един от най-трудните моменти в нашата история“.

Ситуацията започна да се успокоява: Зеленски извърши голяма политическа промяна и започна да изгражда подкрепа сред популярни бивши политици и общественици.

Скандалът не стихва

Половин година по-късно скандалът се появява отново с още разкрития.

По време на последната президентска надпревара Зеленски обвини тогавашния президент Петро Порошенко в корупция и непотизъм. Разследване за злоупотреби в отбранителния сектор навреди на рейтинга на Порошенко и повлия на резултата от изборите.

Седем години по-късно Зеленски се оказва в подобно положение.

"Разбира се, това отслабва позицията на президента – в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план“, каза пред Kyiv Independent депутат от партията на Зеленски "Слуга на народа“, пожелал анонимност.

"Но последствията могат да бъдат само правни", допълва депутатът.

Рейтерович казва, че с развитието на случая и появата на нови записи и подробности, това би могло да повлияе на рейтингите на одобрение на Зеленски, въпреки че мащабът на всяко въздействие ще зависи от евентуалното участие на президента в скандала.

"Става въпрос по-скоро за легитимността на властите по отношение на обществената подкрепа“, каза той. "Очевидно е, че тя може да намалее, но ако констатациите не са критични, тогава ще бъде относително гладък резултат за правителството.“

По време на пълномащабната война доверието в Зеленски остана сравнително високо. Дори след протестите миналата година, когато екипът на президента се опита да ограничи независимостта на антикорупционните агенции, беше регистриран само лек спад.

Към края на 2025 г. около 60% от украинците смятат Зеленски лично отговорен за действията на предполагаемия главен виновник, Миндич, който е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна.

През последната година доверието в Зеленски варира между 53% и 65%, като през април е било 58%, според Киевския международен институт по социология.

"Независимо дали президентът действително е замесен или не, това все още трябва да се докаже“, каза вторият депутат от партията на Зеленски и добави:

"Честно казано, надявам се да не е".