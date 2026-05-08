Израелските военновъздушни сили (IAF) скоро биха могли да летят с повече самолети, произведени в Америка - отлична новина за Boeing и Lockheed Martin, двата основни производители на израелски самолети. По-конкретно, IAF се стреми да удвои флотилията си от F-35 Lightning II/Adir и F-15IA, увеличавайки флотилията си от съответните самолети от 50 на 100 и от 25 на 50.

"Решението отразява радикален свят след 7 октомври: Израел ще увеличи разходите за отбрана през следващите 10 години", съобщи The Jerusalem Post.

Очаква се Израел да увеличи разходите си с 350 милиарда шекели (119 милиарда долара) през този период.

Терористичните атаки на 7 октомври 2023 г., извършени от Хамас от Газа, предизвикаха най-големия конфликт в Близкия изток от десетилетия. Скоро след това последваха два конфликта с Иран, поддръжник на Хамас, както и с базираната в Ливан Хизбула. Тези събития подтикнаха Израел да увеличи флотилията и на двата самолета, тъй като F-35I Adirs, специфичният за Израел вариант на пето поколение стелт многоцелеви съвместен ударен изтребител, и неговите остарели F-15I бяха използвани в кампаниите за осакатяване на противовъздушната отбрана на Ислямската република и поразяване на нейните ядрени съоръжения.

"Израел е по-силен от всякога и Израел винаги трябва да бъде много по-силен от враговете си",

каза премиерът Бенямин Нетаняху след обявяването на сделката.

"Нашите пилоти могат да достигнат до всяка точка на иранското небе и са готови да го направят, ако е необходимо. Имаме страхотни самолети и имаме страхотни пилоти."

Един от тези пилоти може да бъде признат за първото убийство във въздух на F-35I, което се случи през март, когато Adir свали руски лек боен самолет Як-130 (наименование на НАТО „Mitten“) на иранските военновъздушни сили. Тази размяна не беше точно честна битка, като се има предвид категоричното превъзходство на F-35 над остарелия учебен самолет, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Придобиването ще позволи сформирането на поне четвърта ескадрила F-35I и втора ескадрила F-15IA. Първоначалните 25 F-15IA бяха закупени от американския аерокосмически гигант Boeing като част от пакет от помощ на стойност 8,6 милиарда долара през декември миналата година.

"Споразумението за обществена поръчка по това време включваше опция за разширяване на покупката до 25 допълнителни самолета в бъдеще", съобщи Defense News.

Американските самолети се разглеждат като съществен компонент от текущата инициатива "Щит на Израел", която гарантира, че ВВС на Израел поддържа трайно качествено предимство пред своите съседи.

Израел беше сред първите, които приеха F-35 Lightning II, присъединявайки се към програмата през 2010 г., но експлоатира уникален вариант с вътрешно разработен комплект за електронна война и сензори, което допълнително позволява на самолета да остане авангарден за десетилетия напред. Първоначално ВВС на Израел придобиха 50 F-35, но този брой беше увеличен до 75, за да се позволи формирането на трета ескадрила. Доставката на тези самолети няма да започне до 2027 г. и може да е чак до 30-те години на 20-ти век, когато четири ескадрили F-35I Adir ще бъдат в експлоатация.

Може да отнеме почти толкова време, за да пристигнат всички F-15IA.

През декември 2017 г. ВВС на Израел обявиха флота си от F-35 за оперативно годен, отбелязвайки завършването на интензивни усилия за интеграция и обучение, проведени във военновъздушната база Неватим (AFB), Израел. Израел остава единственият оператор на усъвършенстваните стелт самолети в Близкия изток и има две ескадрили на ВВС, оборудвани с F-35I Adir (което означава "Могъщият" на иврит), специално модифицираната версия на Lightning II, предназначена само за Израел.

F-15IA (Israel Advanced) е местното обозначение на Boeing F-15EX Eagle II. Подобренията са също толкова значителни, колкото и тези на F-35I, но F-15IA все още може да изпълнява мисии за дълбоки удари, превъзходство във въздуха и тежки полезни товари, изисквани от ВВС.

Продажбата на над 50 F-15IA беше одобрена през август 2024 г. по време на администрацията на Байдън. Работата ще се извършва в съоръженията на Boeing в Сейнт Луис, Мисури, а доставката на самолета се очаква до края на 2035 г.