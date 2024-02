Машин Гън Кели шокира с новата си татуировка

Преди дни Машин Гън Кели шокира феновете с новата си татуировка.

Той качи снимки в профила си в Instagram, на които се вижда, че ръцете му, раменете му, гърдите му са покрити с черно мастило.

33-годишният певец разкри в новата си песен "Don't Let Me Go", че татутировката е направена по време на нервен срив.

"Напоследък мислите ми ме изяждат жив. Лежах в леглото и си мислех, че може би омразата най-накрая ще си отиде, ако не съм жив. Иска ми се да не бях слушал, точно както ми се иска те да ме бяха разбрали веднъж. Имах срив и татуирах цялото си тяло...", пее се в песента му.

Източник казва, че изпълнителят е направил татуса си заради годеницата си Меган Фокс. Така той искал да ѝ покаже, че може да се промени.

