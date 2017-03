2Cellos с нов албум, на пазар от 17 март

Най-успешното и динамично инструментално дуо на съвременната музикална сцена 2Cellos издават своя нов албум "Score" този петък, 17 март. С новия си албум дуетът влиза в света на филмовата музика, а всички парчета от албума ще чуем на живо на 4 декември в зала Арена Армеец.

От 17 март всеки закупил билет за грандиозното шоу, може да вземе и най-новия албум на 2Cellos на специална цена от 11 лв.

"Score" включва някои от най-красивите мелодии от филми и телевизионни сериали, но представени в нови аранжименти за виолончело и оркестър. Записите на албума са реализирани с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Робин Смит. Аранжиментите са дело на самите Лука Сулич и Степан Хаусер заедно с продуцента Ник Патрик, продуцирал албуми за Джаки Еванчо, Il Divo и Пласидо Доминго.

"Обожаваме филмовата музика! Новият ни албум включва някои от любимите ни откъси и теми от филми, написани от страхотни композитори. Възможността да ги преаранжираме за виолончело и да ги запишем с оркестър от класата на Лондонския симфоничен оркестър, е сбъдната мечта", казва Степан.

Албумът се открива с композицията "Game of Thrones Medley", микс от основната тема на култовия сериал и пиесата от саундрака към него - "The Rains of Castamere". Лука Сулич и Степан Хаусер са запалени фенове на сериала "Game of Thrones" и не случайно пилотният сингъл от проекта е музиката от любимата им фентъзи сага. Видеото към сингъла (с над 4 милиона гледания към момента) е снимано в Дубровник, градът, който е сред основните локации в сериала.

"Ние сме огромни почитатели на сагата и сме много щастливи, че заснехме видеото към новия ни сингъл в Дубровник, не само заради филма, но и за да можем да покажем на целия свят красотата на нашата страна и на този великолепен древен град", казват музикантите.

Билети за техния концерт на 4 декември, част от световното им турне, може закупите в билетния център на НДК, мрежата на Ивентим в цялата страна и онлайн на Eventim.bg на цена от 50 до 110 лв.