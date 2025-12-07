IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

След глобата: X блокира акаунта на Европейската комисия

На 5 декември ЕК глоби социалната платформа със 120 млн. евро

07.12.2025 | 22:15 ч. 38
архив, Reuters

архив, Reuters

Европейската комисия (ЕК) загуби достъпа до рекламния си акаунт в социалната платформа Х, след като Брюксел глоби платформата със 120 млн. евро за нарушаване на правилата за прозрачност, съобщава Politico.

В неделя сутринта представителят на компанията Никита Биер написа от акаунта си, че рекламният акаунт на Европейската комисия е "спрян".

Той заяви, че това се дължи на факта, че Европейската комисия се е опитала да увеличи обхвата на публикацията си за глобата срещу платформата, като е използвала един от инструментите на Ad Composer и е "публикувала линк, който подвеждащо създава у потребителите впечатлението, че е видеоклип, и изкуствено увеличава обхвата".

Свързани статии

"Х смята, че всеки трябва да има равен глас на нашата платформа. Но изглежда, че вие ​​смятате, че правилата не трябва да се прилагат за вашия собствен акаунт", добави Биер.

Припомняме, че на 5 декември Европейската комисия глоби Х със 120 млн. евро за нарушаване на правилата на ЕС относно онлайн съдържанието.

Нарушенията включват платената "синя отметка", която според Комисията може да заблуди потребителите, тъй като вече не гарантира автентичност и може да бъде използвана и от ботове.

Брюксел обвинява платформата и в липса на прозрачност при рекламите - отсъства актуален регистър на рекламодателите, а потребителите не знаят защо определени реклами им се показват.

Това решение беше остро критикувано от висши американски служители, които приравниха действията на ЕК с "цензура“, а собственикът на компанията, милиардерът Илон Мъск, призова за премахването на ЕС, припомня "Труд".

Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски отговори на Мъск, като го посъветва, да отлети до Марс.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Европейската комисия Брюксел Х
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem