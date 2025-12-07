След глобата: X блокира акаунта на Европейската комисия

Европейската комисия (ЕК) загуби достъпа до рекламния си акаунт в социалната платформа Х, след като Брюксел глоби платформата със 120 млн. евро за нарушаване на правилата за прозрачност, съобщава Politico.

В неделя сутринта представителят на компанията Никита Биер написа от акаунта си, че рекламният акаунт на Европейската комисия е "спрян".

Той заяви, че това се дължи на факта, че Европейската комисия се е опитала да увеличи обхвата на публикацията си за глобата срещу платформата, като е използвала един от инструментите на Ad Composer и е "публикувала линк, който подвеждащо създава у потребителите впечатлението, че е видеоклип, и изкуствено увеличава обхвата".

"Х смята, че всеки трябва да има равен глас на нашата платформа. Но изглежда, че вие ​​смятате, че правилата не трябва да се прилагат за вашия собствен акаунт", добави Биер.

Припомняме, че на 5 декември Европейската комисия глоби Х със 120 млн. евро за нарушаване на правилата на ЕС относно онлайн съдържанието.

Нарушенията включват платената "синя отметка", която според Комисията може да заблуди потребителите, тъй като вече не гарантира автентичност и може да бъде използвана и от ботове.

Брюксел обвинява платформата и в липса на прозрачност при рекламите - отсъства актуален регистър на рекламодателите, а потребителите не знаят защо определени реклами им се показват.

Това решение беше остро критикувано от висши американски служители, които приравниха действията на ЕК с "цензура“, а собственикът на компанията, милиардерът Илон Мъск, призова за премахването на ЕС, припомня "Труд".

Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски отговори на Мъск, като го посъветва, да отлети до Марс.