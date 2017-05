Графа си открадна певица на Камелия

След края на последните музикални двубои в 4-ти сезон на най-гледаното музикално риалити вече са ясни имената на полуфиналистите, които продължават с менторите си към новия етап в шоуто – супер битките.

Иван Лечев избра да поведе към тях Радко Петков, Джени Шен, дуета Димитър и Христо, Яна Чакалска, Мария Димова, Илона Иванова, Драгомир Драгиев и Мирела Милкова.

Победителите на Поли Генова са Явор Велчев, Деа Майсторска, Сара Сюзет, Симона Заговора, Никола Константинов, Ива Тодорова, Асен Владимиров и Ирена Куцарова.

Камелия избра Паулина Горанов, Цветко Кушев, Ралица Грудева, Кристина Кабадиева, Беатрис Демирова, Иван Иванов, Милена Цанова и Елена Фрейман.

За Графа най-добрите бяха Кристиян Грънчаров, Мария Велкова, Ивайло Филипов, Кристияна Петкова, Александър Иванов, Зорница Славова, Радостина Гунгалова и Яна Сабанова.

В последната музикална битка в неделя вечер Камелия избра на противопостави рускинята Елена Фрейман срещу Радостина Гунгалова. Двете се състезаваха с песента “Let Me Tell You Now” на Vaya Con Dios. След изпълнението им Камелия реши да задържи в отбора си красивата Eлена, а Графа използва последната възможност за кражба и спаси Радостина секунди преди тя да слезе от сцената.

Следващата неделя, 14 май, на сцената на шоуто ще се проведат първите за България супербитки, след които две трети от участниците ще напуснат предаването. Това е нов елемент в регламента на формата у нас.

В рамките на следващите две издания на шоуто треньорите ще разделят участниците си в три групи, като от всяка група само един ще продължи към живите концерти. За да си осигурят място на финал, участниците ще трябва да впечатлят треньорите си, като изпълнят 60 секунди от песен, предварително избрана от всеки ментор.