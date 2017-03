Съдът: Перата не връзвал афганистанци със "свински опашки"

Районният съд в Бургас разпространи мотивите за оправладетланата присъда на 31-годишният Петър Низамов - Перата, обвинен за незаконен лов на мигранти със "свински опашки".

В тях се казва, че не той, а друг мъж, който бил свидетел по делото, е вързал тримата афганистанци.

Перата беше задържан, след като на 10 април миналата година публикува в социалните мрежи видеоклип, в който цивилният отряд, самопровъзгласил се за "Група за защита на жените и вярата", крещи на повалените на земята чужденците: "Turkey обратно, go back, back Turkey, now! Now, Turkey, go! Турция, go, обратно! Back, no България for you! No България, no България, go Турция immediately!".

Държавното обвинение поиска 2 години затвор за Низамов, но в хода на делото процесът претърпя обрат.

От съда сега обясняват, че не е налице категоричност – обвиняемият да е участвал в задържането на тримата афганистански граждани. Напротив, събран е достатъчно доказателствен материал, че именно свидетел по делото самостоятелно е поставил пластмасовите връзки на тримата афганистанци, което съдът е установил и от изгледания в съдебно заседание запис по задържането на тримата граждани.

Също така съдът е приел, че не е налице умисъл, като форма на вина, за извършеното деяние по повдигнатото обвинение, тъй като намеренията на участниците в групата на Низамов са били други.

За съда не са събрани категорични и безспорни доказателства за това, че подсъдимия е участвал в задържането на тримата пострадали. Твърденията в обвинителния акт, касаещи авторството и механизма на инкриминираните деяния, не са проверени. Вследствие на това в съдебната фаза на процеса обвинителната теза на прокуратурата е разколебана от показанията на свидетелите – очевидци.

Бургаският районен съд оправда Петър Низамов и по повдигнатото му обвинение, че в апартамент в Бургас е държал високорискови наркотични вещества – коноп.

Съдът подложи на критика приложения от разследването протокол за претърсване и изземване от имот, намиращ се на посочения адрес в Бургас.

За съдебния състав липсва достатъчна индивидуализация на претърсвания имот. В кориците на делото липсва и протокол за личен обиск на подсъдимия по време на задържането му.