10 идеи за коледен декор на кухнята

Ако празничната ви декорация обикновено започва от входното антре и завършва в хола, забравяте едно много важно пространство – кухнята. Като сърцето на дома, това е мястото, където уютните утрини започват с кафе, гостите се събират около плата с предястия и се приготвят всички ваши традиционни празнични печива. За да придадете на кухнята си празничен привкус, няма нужда да преобразявате цялото пространство – всичко, от което се нуждаете, са няколко малки допълнения.

От плотове до шкафове и кухненския остров, има много възможности да включите коледна декорация в кухнята, без да заемате твърде много място. Независимо дали имате малка кухня в апартамент, или малко по-голяма квадратура, с която да работите, тези идеи за празнична декорация ще внесат уютна, празнична атмосфера във вашето кухненско пространство.

1. Закачете малки венци на кухненските шкафове

Отвъд входната врата има толкова много начини за декорация с венци, но любимият ми може би е окачването на мънички венци на кухненските шкафове. Това е толкова сладък начин да добавите празничен чар към кухнята си, без да заемате ценно място на плота. За най-лесния метод за окачване, прикрепете малка кука обърната надолу от вътрешната страна на вратата на шкафа. След това прокарайте панделка или конец около куката и през венеца, така че да виси над горния ръб на вратата.

2. Сложете коледни картини

Произведенията на изкуството определено си заслужават място в кухнята, а около празниците това е забавен начин да внесете празнично настроение. Разпечатайте някои произведения на изкуството с празнична тематика от интернет и ги поставете в богато украсена златна рамка за красив винтидж елемент. Още по-добре е да изберете зимна снимка от стар семеен албум, за да добавите нотка носталгия по най-възвишения начин. След това просто облегнете произведението си на кухненската стена или го закачете където имате място.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg