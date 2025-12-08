IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Политолози: Протестът диктува правилата и всички политици искат да го яхнат

Разговорът за бюджета се превърна в разговор с протеста, заяви политологът Цветанка Андреева

08.12.2025 | 20:36 ч. Обновена: 08.12.2025 | 20:46 ч. 4

"Учудващо беше, че протестът беше многоброен, което го превърна във фактор, с който политиците трябва да се съобразяват. Политиците разговарят с протеста. Протестиращите се разграничават от насилствения елемент. Разговорът за бюджета се превърна в разговор с протеста. Протестът е движеща сила в момента", заяви политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR".

"Едва ли огромна част от протестиращите са искали радикализация. Групите, които направиха погромите, са добре инфилтрирани да създадат напрежение", каза на свой ред политологът Георги Киряков пред Bulgaria ON AIR

Той не се съгласи с твърдението, че протестът е разнороден.

"Иска се силна политическа воля - нещо, което не виждаме в държавата. Възстановяваме спиралата на политическа криза. Всички реформи изискват сядане на масата. България ще се управлява коалиционно, това е факт. Изисква се консенсус, който ще запази основите на демокрацията", обясни Андреева.

По отношение на корупцията няма заряд и в парламентарната опозиция, отбеляза политологът и добави, че протестът задава исканията, не е длъжен да дава отговорите.

Андреева смята, че ще наблюдаваме опит да се използва енергията от протеста за политически цели.

"ПП-ДБ и Румен Радев опитват да поемат политическото лидерство на протестите. Радев ще се появи като желанието за силна ръка. Той също участва във властови център, който режисира сценарий за този протест. От несъстоятелността на политиката ще се възползва Радев", прогнозира тя.

Георги Киряков добави, че хората от този протест няма да припознае никой политики или партия като тяхно бъдещо представителство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Политолози протести Bulgaria ON AIR Георги Киряков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem