Политолози: Протестът диктува правилата и всички политици искат да го яхнат

"Учудващо беше, че протестът беше многоброен, което го превърна във фактор, с който политиците трябва да се съобразяват. Политиците разговарят с протеста. Протестиращите се разграничават от насилствения елемент. Разговорът за бюджета се превърна в разговор с протеста. Протестът е движеща сила в момента", заяви политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR".

"Едва ли огромна част от протестиращите са искали радикализация. Групите, които направиха погромите, са добре инфилтрирани да създадат напрежение", каза на свой ред политологът Георги Киряков пред Bulgaria ON AIR.

Той не се съгласи с твърдението, че протестът е разнороден.

"Иска се силна политическа воля - нещо, което не виждаме в държавата. Възстановяваме спиралата на политическа криза. Всички реформи изискват сядане на масата. България ще се управлява коалиционно, това е факт. Изисква се консенсус, който ще запази основите на демокрацията", обясни Андреева.

По отношение на корупцията няма заряд и в парламентарната опозиция, отбеляза политологът и добави, че протестът задава исканията, не е длъжен да дава отговорите.

Андреева смята, че ще наблюдаваме опит да се използва енергията от протеста за политически цели.

"ПП-ДБ и Румен Радев опитват да поемат политическото лидерство на протестите. Радев ще се появи като желанието за силна ръка. Той също участва във властови център, който режисира сценарий за този протест. От несъстоятелността на политиката ще се възползва Радев", прогнозира тя.

Георги Киряков добави, че хората от този протест няма да припознае никой политики или партия като тяхно бъдещо представителство.