Кола се качи на тротоар и рани пешеходци в Лондон

Няколко пешеходци са ранени, след като автомобил се качи на тротоара край Музея по естествена история в Лондон, предадоха световните агенции.

Един човек е арестуван на местопроизшествието, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Инцидентът в района Южен Кенсингтън не се разглежда като свързан с тероризма, съобщи лондонската полиция.

В музея не се допускат повече хора, а тези, които са били вътре, са изведени през друг изход, пише БТА

На местопроизшествието има служители на полицията и на лондонската служба за спешна помощ", допълни Скотланд ярд, цитиран от ТАСС. Движението по "Ексибишън роуд" е спряно.

На видеозапис, разпространен от телевизия "Скай нюз", се вижда как полицаи около черен автомобил "Тойота" с отворена врата държат здраво лежащ на земята чернокож мъж. Колата изминала няколко метра в пешеходната зона, преди да се спре до сградата на музея. Ранени около колата не се виждат. Телевизията съобщи, че "става въпрос за обикновен инцидент".

Според Би Би Си, цитирана от ДПА, полицай на местопроизшествието казал, че нараняванията, получени от пешеходците, изглежда са незначителни.

Британският премиер Тереза Мей е информирана за случая, съобщи Даунинг стрийт, допълва АП.

Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp