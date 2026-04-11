Над 1000 часа иранците са без достъп до интернет

Иранците са лишени от достъп до интернет от повече от 1000 часа, съобщава ДПА, позовавайки се на неправителствената организация NetBlocks.



Организацията, която следи за случаи на прекъсване на достъпа до интернет, посочи, че това е най-дългото спиране на интернет в национален мащаб, регистрирано някога в която и да било страна.

Проблеми от февруари

Иранците имат затруднения в използването на интернет услуги от първите израелски и американски атаки от 28 февруари. Вътрешните мрежи предлагат единствено одобрено от държавата съдържание.

За разлика от тях малка част от военните и управляващите власти продължават да използват интернет без ограничения. Иранските медии също публикуват новини в платформи като Telegram и X, достъпът до които е блокиран в страната.

Интернетът в Иран е подложен на строга цензура дори в мирно време, като редица уебсайтове и приложения са блокирани.

Услугите за VPN са част от ежедневието на голямата част от иранските потребители, които разчитат на тях за достъп до социалните мрежи. В повечето случаи обаче връзката често е бавна и ненадеждна. / БТА