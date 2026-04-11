В случай че победи Орбан, Мадяр ще трансформира отбраната на Унгария

Потенциалната победа на Петер Мадяр на изборите тази неделя поражда надежди, че Унгария ще увеличи разходите за отбрана, ще спре да третира Украйна като враг и ще стане по-надежден партньор на НАТО.

Мадяр е изправен пред сериозни препятствия при постигането на тези цели след 16 години управление на премиера Виктор Орбан, пише Politico.

Бунтовническата реформаторска партия "Тиса“, водена от Мадар, обещава да увеличи разходите за отбрана до целта на НАТО от 5% от БВП до 2035 г., да инвестира в унгарската армия, да преразгледа договорите на отбранителната промишленост за корупция и да проведе мащабни реформи, насочени към изкореняване на руското влияние в управлението.

"Ново правителство ще доведе до коренна промяна. "Тиса" беше много, много откровена относно желанието си да си върне мястото на Унгария в западния алианс и да остане надежден партньор в НАТО“ в отбранителната политика на Будапеща, каза Каталин Чех, независим унгарски депутат.

Но партията на Мадяр ще се сблъска с практически и политически препятствия при постигането на тези цели - особено ако Орбан приеме закони в последния момент след победа на унгарците, което би затруднило всяко ново правителство да се откаже от предишните политики.

Надежди срещат реалност

Презареждането на отбраната обаче няма да е лесно.

Макар че Мадяр би могъл да извърши преглед на отбранителната промишленост и руското влияние в правителствените органи, прилагането на широкообхватни промени ще бъде "предизвикателно“ поради дълбоко вкорененото присъствие на Москва в разузнавателните служби на Унгария.

Увеличаването на разходите за отбрана също няма да бъде основен приоритет, предвид огромния дефицит на Унгария от 4,7% от БВП и предизборните обещания на Маджар да увеличи социалните разходи и да подобри здравеопазването.

Междувременно, вътрешнополитическият натиск означава, че е малко вероятно ново правителство да предприеме коренно различен подход към Киев.

"След години на пропаганда на Фидес, Украйна не е популярна тема сред унгарските избиратели, така че вероятно ще трябва да действа много внимателно“, каза дипломат от ЕС.