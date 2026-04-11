На Велика събота боядисваме яйца: Какви са посланията?

Ако не сме спазили традицията да боядисаме великденските яйца в четвъртък, на Велика събота също можем да го направим. Доц. д-р Светла Ракшиева от Института по етнология и фолклористика към БАН разказа повече за рисуването и писането върху яйцата в съботното издание на “България сутрин”.

"Открити са средновековни погребения с не просто боядисани, а и изписани яйца. Има находки от 12-13 век в Украйна, Унгария, Полша... Вълнообразни линии, кръстове, спирали", разказа доц. Ракшиева.

Тя добавя, че великденското яйце носи посланието за възкресението на Христос, но също и за възраждането на живота.

Символите върху яйцето

Кръстът е символ на възкресението. Той често може да бъде съчетан с растителни елементи, които говорят за възраждането на живота и природата. Слънцата и свастиките също са част от символите.

Пред Bulgaria ON AIR доц. Ракшиева показа изписано яйце с орнаменти от Самоковско, което е нейно дело. Тя залага основно на мотивите, които са използвали нашите баби от миналото.

Мотивите не са случайни

Експертът обясни, че всички мотиви са си имали имена, но не всички от тях са се запазили. На мъжете и на хората, които не са могли да имат деца, се подарявали яйца с мотива петел - символ на потентността.

В нивата са се заравяли червени великденски яйца, за да се засили нейната плодородност, даде още един пример доц. Ракшиева.

Едно време момите дори не са имали възможност да се оженят, ако не се усъвършенства в изкуството да пише по яйца, стана ясно от думите ѝ. Трябвало да докажат, че са сръчни и владеят орнаментиката.

Гледайте видеото с целия разговор.