Разследват убийство в кърджалийското село Пепелище

Досъдебно производство за убийство е образувано в Районното управление в Кърджали, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Престъплението е извършено около 21:00 часа снощи в село Пепелище. При възникнал скандал 76-годишен нанесъл удари с нож на 65-годишен, който е починал. Конфликтът с трагичен край е станал в двора на жилището на жертвата. По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години.

Кметът на Пепелище каза пред БТА, че преди няколко дни жертвата му се е оплакала, че 76-годишният го притеснява.

Тялото на жертвата е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Разследването по случая е по чл.115 от Наказателния кодекс за убийство и е под надзора на Окръжна прокуратура – Кърджали.