НИМХ: През седмицата на много места ще има проливни дъждове

В днешната събота над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, а в планините над 1500 метра - от сняг, се съобщава в седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Прогнозата е подготвена от дежурния синоптик в НИМХ Красимир Стоев.

Синоптикът добавя, че днес вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Ще се задържи хладно с минимални температури между минус 1 и 4 градуса, а максималните - между 12 и 17 градуса.

В неделя, 12 април, и в понеделник, 13 април, ще преобладава слънчево време.

През първия ден от новата седмица над източните и планинските райони ще има значителни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще се усили вятърът от югоизток. Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 16 и 21 градуса.

Във вторник, 14 април, облачността ще се увеличава и вплътнява, и до края на деня в западните райони ще завали дъжд.

В сряда, 15 април, и в четвъртък, 16 април, ще преобладава облачно време. На много места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който през втория ден в Западна България ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

Дневните температури слабо ще се понижат, прогнозира синоптикът. / БТА