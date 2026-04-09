Как 19-годишен украинец залови трима руски войници?

19-годишен пехотинец, служещ в 72-ра отделна механизирана бригада, известна като "Малий", сподели опита си от залавянето на трима руски войници по време на нападение.

Той подписа договор през пролетта на 2025 г. по програмата "18–24". Решението му да се присъедини към армията последва смъртта на братовчед му при пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, пишат от Униан.

Всичко се случило по време на мисия за разчистване на вражески позиции. Войникът отбеляза, че ситуацията е била обусловена от високи нива на адреналин. Той получил нареждане да влезе в блиндаж, който се очаквало да е празен. При приближаването си обаче видял пушка и бронежилетка наблизо. Влизайки в сградата той намерил руски войници, скрити в задната стая.

"Извиках на момчетата по радиото: "Донесете още гранати!", разказва войникът.

Той останал сам на позицията за момент, докато екипът му се отдръпнал. Когато друг войник пристигнал на помощ, те решили да използват психологически натиск, за да убедят руснаците да се предадат.

"Казахме: "Искате ли да живеете? Имате семейства, деца. Излезте, или ще ви хвърлим термобарична граната!", спомня си войникът.

Той отбелязва, че по това време никога не е държал такова оръжие. Руските войници се съгласили да се предадат и напуснали землянката.

След като претърсили затворниците, украинските войници се подготвили да ги преместят.

Малко по-късно руски дрон атакувал групата. Войникът успял да скочи, но експлозията причинила наранявания на крака му.

"Станах - целият ми крачол вече бил в кръв. Страхувах се, че е ударена артерия, но слава Богу, не беше това", казна той.

Неговите събратя му оказали първа помощ и го евакуирали заедно с затворниците.

Войникът изразява задоволство от действията си, заявявайки:

"Вече съм направил нещо в живота си."

Момчето възнамерява да се върне на военна служба по-късно, въпреки че се надява да служи в роля, различна от пехотата.

Програмата "Договор 18–24"

По-рано украинското правителство стартира програмата "Договор 18–24" през февруари 2025 г. Тя е замислена като критична стратегия за набиране на персонал за изграждане на по-устойчива система за попълване на силите на страната.

Министърът на отбраната Рустем Умеров заяви по това време, че инициативата не е свързана с принуда, а по-скоро предоставя възможност на младите хора да направят съзнателен избор да натрупат боен опит и да си осигурят финансова стабилност в рамките на една година.

Програмата позволява на доброволците да изберат дали ще удължат службата си или ще се върнат към цивилния живот с уникалните перспективи, които ги очакват.