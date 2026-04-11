Какви думи каза Тръмп на Ванс преди началото на преговорите в Пакистан?

Доналд Тръмп пожела успех на Джей Ди Ванс, докато вицепрезидентът се отправяше към Исламабад, за да започне мирни преговори между Съединените щати и Иран.

Президентът говори, когато Ванс отлетя в петък заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, за да се опитат да намерят окончателен край на войната, започнала на 28 февруари.

"Пожелах му успех. Той се е заел с важно нещо. Ще разберем какво се случва. Те (иранците, бел. ред.) са военно победени“, каза Тръмп, докато се качваше на борда на Air Force One в петък.

Тръмп също така заяви, че няма да позволи на Иран да налага такси за Ормузкия проток.

"Това са международни води. Ако правят това, никой не знае дали го правят, но ако го правят, няма да позволим това да се случи“, каза президентът.

Тръмп добави, че протокът ще "се отвори автоматично“, въпреки факта, че ограничен трафик е могъл да преминава през критичния търговски маршрут, откакто временното прекратяване на огъня беше обявено по-рано тази седмица.

Има ли резервен план?

Американският президент настоя, че "няма нужда от резервен план“ и заяви, че администрацията му ще "отвори Персийския залив със или без тях“, визирайки иранците, които на практика са затворили критичния воден път.

Базираната в Атина агенция за морски трафик заяви в петък, че само 14 кораба, половината от които са били натоварени, са преминали Ормузкия проток, откакто на 8 април беше обявено прекратяване на огъня.

Корабите, излизащи от Персийския залив, представляват 70 процента от всички преминавания.

"Санкционирани или свързани с скрита флотилия кораби представляват близо две трети от всички преминавания“, се добавя в изявлението.

Преди конфликта над 100 кораба са преминавали през пролива всеки ден - много от които са превозвали петрол за Азия.

Президентът изрази оптимизъм относно преговорния екип, които е изпратил в Исламабад, за да се опитат да сложат край на конфликта.

"Ще видим как ще се развият нещата. Така че това са Джей Ди, Стив и Джаред. Имаме добър екип и те се срещат утре. Ще видим как ще се развият нещата", каза още Тръмп.

Той също така отбеляза, че тези разговори ще бъдат напрегнати, но вярва, че неговите хора ще свършат работата.