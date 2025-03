С филмова прожекция ще отбележат деня на транс хората у нас

Международният ден на видимостта на транс хората ще бъде отбелязан с прожекция на филма „България в транс“ – на 31 март в The Steps, съобщават организаторите.

Припомнят, че лентата бе показана за първи път по време на откриването на изложбата „Другите българки“. След премиерата си през 2022 г. филмът е представен в Утрехт, Нидерландия, в рамките на арт фестивала What You See Festival, в Брюксел (Белгия) като част от официалната програма на Emerging Europe Awards, където изложбата „Другите българки“ е номинирана за артистично постижение на годината, както и в Лондон, в ежегодната международна изложба, организирана от The Queer Museum в галерия Cookhouse към University of the Arts London.

