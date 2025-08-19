IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Яжте тези ядки, ако искате да си набавите повече протеини

Те са вкусни и полезни

19.08.2025 | 00:05 ч. Обновена: 19.08.2025 | 01:07 ч. 1
Снимка: istock

Ядките са едни от най-полезните храни, стига да нямаме алергия и непоносимост към тях и да знаем как правилно да ги консумираме. Те са богати не само на полезни мазнини, но и на протеини. Вижте кои са едни от най-високопротеиновите ядки. 

1. Фъстъци

Подобно на другите бобови растения, фъстъците са с високо съдържание на протеини. Консумацията им също ни осигурява моно- и полиненаситени мазнини, антиоксидантни хранителни вещества, включително фенолни киселини, фитостероли и ресвератрол, които могат да помогнат за контролиране на кръвното налягане и нивата на холестерола, смятат учени. 

2. Бадеми

Бадемите са ядките с балансирана комбинация от макронутриенти, като протеини, мазнини и въглехидрати. Те съдържат основни витамини и минерали, фибри. Смята се, че бадемите могат да помогнат за намаляване на риска от диабет, затлъстяване и сърдечни заболявания.

3. Шамфъстък

Шамфъстъкът, който е 21% протеин, има отчетлив земен вкус, който може да подобри както солените, така и сладките ястия. Тези ядки съдържат всичките девет незаменими аминокиселини, които са градивните елементи на протеините. Това ги прави пълноценен източник на протеини. Консумацията на шамфъстък ни държи сити, подпомага храносмилането и помага за контролиране на кръвното налягане.

