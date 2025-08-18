Поредна катастрофа затвори пътя Бяла-Ботевград

Катастрофа затвори първокласен път в Плевенско. Това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен старши експерт Мариана Цветкова.

Тя добави, че водач на автомобил с румънска регистрация е самокатастрофирал на първокласния път Бяла – Ботевград между селата Горни Дъбник и Телиш. Катастрофата е затворила и двете плътна за движение.

Сигналът е постъпил в ОД на МВР – Плевен в 19:02 ч. Местопроизшесвието е посетено от полицейски служители. Те са установили, че водачът на тежката машина при условията на дъжд и мокра настилка е изгубил контрол и камионът се е усукал, препречвайки и двете ленти за движение.

При катастрофата няма пострадали. Нанесени са само материални щети.

Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.

Осигурен е обходен маршрут през селата Горни Дъбник, Крушовица, Садовец и Телиш.

Огледите продължават. На място работят екипи на пътна полиция при ОД на МВР – Плевен.