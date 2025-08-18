IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Поредна катастрофа: Тир удари автобус на входа на София

Автобусът е пътувал по маршрут Солун - София

18.08.2025 | 23:00 ч. Обновена: 19.08.2025 | 00:34 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тир е ударил автобус на входа на София откъм "Люлин" към 20:45 часа, съобщава Нова телевизия.

Автобусът е пътувал по маршрут Солун - София. На място е извикана полиция и екип на "Пътна помощ". Шофьорът на автобуса е направил опит да изпревари тир, но е бил засечен.

Автобусът се е ударил в мантинелата. При завой надясно, превозното средство се удря в тира. Счупена е дясна врата, предното стъкло, огледало и калник.

Пътниците са в шок, един от тях е откаран в болница за преглед, а останалите изчакват на място.

катастрофа тир София Солун
