Поредна катастрофа: Тир удари автобус на входа на София

Тир е ударил автобус на входа на София откъм "Люлин" към 20:45 часа, съобщава Нова телевизия.

Автобусът е пътувал по маршрут Солун - София. На място е извикана полиция и екип на "Пътна помощ". Шофьорът на автобуса е направил опит да изпревари тир, но е бил засечен.

Автобусът се е ударил в мантинелата. При завой надясно, превозното средство се удря в тира. Счупена е дясна врата, предното стъкло, огледало и калник.

Пътниците са в шок, един от тях е откаран в болница за преглед, а останалите изчакват на място.