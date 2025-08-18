Упражнения, с които да стопите мазнините около талията

Тънката талия може да бъде не само мечта, а и реалност. Стига да изберете правилния хранителен режим и точните упражнения. Вижте какво можете да включите в рутината си:

Повдигане на коляното от седнало положение с издърпване на ръце

Седнете на стол с ръце, отпуснати отстрани на тялото.

Облегнете се леко назад и повдигнете двете колене на няколко сантиметра от пода.

Издърпайте двете ръце напред или над главата си, докато повдигате коленете си.

Спуснете краката и ръцете си, след което повторете.

Начинаещите трябва да направят две серии от осем до десет повторения, а напредналите – три серии от 12 до 15 повторения.

За разлика от упражненията с голямо натоварване, тази тренировка поддържа здравето на гръбначния стълб, като същевременно изгражда мускулен тонус, за да изравни средната част на тялото. Освен това, нежното движение на корема активира коремните мускули и флексорите на тазобедрената става без напрежение.

За да го улесните: Можете да намалите напрежението, като повдигате единия крак, вместо и двата. Ако имате проблеми с баланса, дръжте ръцете си на седалката за опора. За да го усложните: С укрепването си добавяйте пауза към всяко повдигане и издърпване. Можете също да добавите тежести за глезените или лека топка за свиване между коленете за съпротивление.

