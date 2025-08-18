IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Упражнения, с които да стопите мазнините около талията

За добра форма и повече енергия

18.08.2025 | 22:45 ч. Обновена: 19.08.2025 | 00:11 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Тънката талия може да бъде не само мечта, а и реалност. Стига да изберете правилния хранителен режим и точните упражнения. Вижте какво можете да включите в рутината си:

Повдигане на коляното от седнало положение с издърпване на ръце

  • Седнете на стол с ръце, отпуснати отстрани на тялото.
  • Облегнете се леко назад и повдигнете двете колене на няколко сантиметра от пода.
  • Издърпайте двете ръце напред или над главата си, докато повдигате коленете си.
  • Спуснете краката и ръцете си, след което повторете.

Начинаещите трябва да направят две серии от осем до десет повторения, а напредналите – три серии от 12 до 15 повторения.

За разлика от упражненията с голямо натоварване, тази тренировка поддържа здравето на гръбначния стълб, като същевременно изгражда мускулен тонус, за да изравни средната част на тялото. Освен това, нежното движение на корема активира коремните мускули и флексорите на тазобедрената става без напрежение.

За да го улесните: Можете да намалите напрежението, като повдигате единия крак, вместо и двата. Ако имате проблеми с баланса, дръжте ръцете си на седалката за опора. За да го усложните: С укрепването си добавяйте пауза към всяко повдигане и издърпване. Можете също да добавите тежести за глезените или лека топка за свиване между коленете за съпротивление. 

Източник: 4 домашни упражнения, с които да стопите мазнините около талията

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

отслабване диета упражнения
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem