Кейти Пери и Трюдо се забавляват заедно, докъде ще стигнат?

Отношенията между Кейти Пери и Джъстин Трюдо се развиват добре. В края на юли певицата и канадският политик бяха забелязани заедно на среща. А после бившият премиер присъства и на концерт на звездата. Двамата все още се виждат, но нещата са обикновени, не се говири за нищо сериозно.

"Те просто се забавляват заедно и се опознават. Джъстин е харизматичен и има страхотна енергия, което е точно това, от което Кейти се нуждае в момента. Засега - нещата са просто обикновени", коментира източник на "Entertainment Tonight".

А отношенията между Кейти и бившият ѝ Орландо Блум са напрегнати.

Какво се случва между тях четете в teenproblem.net