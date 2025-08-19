IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кейти Пери и Трюдо се забавляват заедно, докъде ще стигнат?

Отношенията им още не са много сериозни

19.08.2025 | 00:05 ч. Обновена: 19.08.2025 | 01:09 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Отношенията между Кейти Пери и Джъстин Трюдо се развиват добре. В края на юли певицата и канадският политик бяха забелязани заедно на среща. А после бившият премиер присъства и на концерт на звездата. Двамата все още се виждат, но нещата са обикновени, не се говири за нищо сериозно.

"Те просто се забавляват заедно и се опознават. Джъстин е харизматичен и има страхотна енергия, което е точно това, от което Кейти се нуждае в момента. Засега - нещата са просто обикновени", коментира източник на "Entertainment Tonight".

А отношенията между Кейти и бившият ѝ Орландо Блум са напрегнати.

звезди Кейти Пери Джъстин Трюдо връзка Орландо Блум
