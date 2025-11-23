Жена е с опасност за живота след катастрофа, единия водач е отказал да даде проба за алкохол и наркотици

Жена на 38 години от Ракитово е с черепно-мозъчна травма и има опасност за живота ѝ, а двама други са в болница след катастрофа във Велинград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Жената е транспортирана в Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик, а водачът на автомобила, мъж на 43 г., в който се е пътувала жената, и другият шофьор, който е на 34 години, са в болницата във Велинград.

Сигналът за катастрофата, в която са участвали два леки автомобила, е получен в полицията в събота малко след полунощ.

На място веднага са се отзовали екипи на Районно управление – Велинград, пожарната и Спешна помощ. Извършени са два огледа на местопроизшествието – в тъмната и светлата част от денонощието, в резултат на което булевардът е бил затворен почти до обед вчера.

Днес 34-годишният водач е отказал да даде проба за алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

През юни мотоциклетист на 38 г. загина при катастрофа в дефилето от с. Варвара до Велинград.