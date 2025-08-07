Жителите на с. Бураново недоволстват, свещеникът заключва храма

Жители на село Бураново, община Кочериново недоволстват срещу новоназначения свещеник в селото, който заключил с катинар обновения от тях храм. Наскоро местните хора направили ремонт в него, но сега се оказва, че не могат дори да запалят свещ вътре.

Новоназначеният свещеник Георги Граховски заявил на местните, че храмът ще работи само когато той може да идва. Така църквата остава затворена дори на големи празници.

Местните сами се грижат за храма и наскоро направили ремонт за 50 хиляди лева в него.

Преди назначаването на отец Георги Граховски кметският наместник Димитринка Янкова отговаряла за храма и държала ключовете от него. Заради заболяване старият свещеник бил освободен от служба.

"Не можете да влезете в черквата, а това всичко от дарения е направено. Вчера имаше празник, черквата губи 200 лева от свещи”, разказват пред БНТ жителите на селото.

"Идва празник - Богородица. Не може той да заключва черквата", терзае се друг.

На местните отец Георги Граховски обяснил, че заключва заради опасност от кражби и злоупотреби. Той обслужва 5 населени места, но е обещал, че ще намери начин да оставя ключ в местен жител, така че храмът да може да бъде по-често отварян, особено на големи празници.