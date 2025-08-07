IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Министерството на туризма започва проверки в Созопол

В нея ще участват екипи на КЗП, Икономическа полиция, РЗИ, НАП

07.08.2025 | 12:54 ч. Обновена: 07.08.2025 | 14:32 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Стартира акция за цялостна проверка, организирана от Министерството на туризма, на територията на град Созопол.

Съвместни екипи на министерството, КЗП, Икономическа полиция, РЗИ, НАП и общината ще проверяват за цялостното предоставяне на туристическата услуга и спазване на всички наредби и закони.

Това е поредната мащабна съвместна проверка, организирана от Министерството на туризма, каквато заявка беше дадена от министър Мирслав Боршош във връзка с напредването на активния летен сезон, съобщиха от министерството.

