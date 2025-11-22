IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 трика при висока кръвна захар

Следете приема на въглехидрати

22.11.2025 | 23:00 ч. 0
Хипергликемия се нарича състоянието, при което в кръвта има наличие на твърде много захар (глюкоза). Нарича се още висока кръвна захар или висока кръвна глюкоза. Това се случва, когато тялото ви има твърде малко инсулин (хормон) или ако тялото ви не може да използва инсулина правилно (инсулинова резистентност). Как можете да предотвратите това?

Пийте повече вода

Пиенето на вода и поддържането на хидратация са важни за контрола на кръвната захар, известна още като кръвна глюкоза. Според специалисти: „Водата помага на бъбреците ви да филтрират излишната захар чрез урината. Така че, колкото по-хидратирани сте, толкова повече урина ще произвеждате, което изхвърля захарта от тялото.“ Винаги избирайте вода вместо сладки напитки, газирани напитки или сок.

Следете приема на въглехидрати

Въпреки че няма научни доказателства, че определен вид храна може да понижи кръвната захар, трябва да се подчертае значението на балансираната диета, която включва достатъчно въглехидрати, ненаситени мазнини и постни протеини. Това може да помогне за поддържане на нивата на кръвната ви захар под контрол.

Най-добре е да задоволите дневните си нужди от въглехидрати с такива, които идват от пълнозърнести храни, леща и бобови растения. Фибрите в тези храни забавят храносмилането. Опитайте се да ограничите белия хляб, картофите и тестените изделия. Бъдете избирателни, когато консумирате въглехидрати, защото тялото ви ги превръща в захар. Избягвайте прости захари, като газирани напитки, десерти и бонбони.

Източник: 5 лесни трика при висока кръвна захар

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

диабет висока кръвна захар инсулин
