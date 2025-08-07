Терзиев: Първата стъпка към възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана

В Столичната община е постъпил проект за възстановяване на Симеоновския лифт от собственика на лифта – “Витоша ски“ АД (TechnoAlpin), съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Кметът посочи, че първата стъпка към възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана. Терзиев припомни, че през април неговия екип представи Визия за Витоша.

"Ясно заявихме какво трябва да се случи за да има София отново лифтове. След това разработихме конкретна пътна карта, като посочихме необходимите действия и отговорните институции: https://vitosha.me/roadmap. Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка – идеен проект до края на август – ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове", добави кметът на София.

Идейният проект включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

Предстои анализ на законовата рамка, което е в правомощията на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на околната среда и водите и на Народното събрание. Предвижда се и актуализация на Плана за управление на Природен парк “Витоша“, като според Общината това е отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет. След което Столичната община ще приеме подробни устройствени планов.

"Вече работим по нужните градоустройствени процедури. Ще положим максимални усилия да свършим своята работа – ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята”, каза Терзиев.

Всеки гражданин, който иска да допринесе, може да подкрепи процеса, като подпише петицията за устойчиво развитие на Витоша на страницата на Визия за Витоша - тук.